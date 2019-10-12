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أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 ص
أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع "قطريليكس"، تصاعد الخلافات بين تميم بن حمد أمير قطر، وحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، خلال الفترة الماضية، الأمر الذى ينبئ عن تداعيات خطيرة تصيب النظام القطرى بشكل متسارع.

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن رؤوس الأسرة الحمدية فى قطر حاولت أن تفرض الكتمان على ذلك الخلاف بين تميم وحمد بن جاسم، ولكنها فشلت فشلا ذريعا فى احتواء تلك الأزمة.

وأوضح أن أصل الخلاف يعود إلى أن تميم يرى أن حمد بن جاسم ورط نظامه فى ملفات وفضائح أمنية ومالية عديدة نتيجة دعمه للإرهاب وتورطه فى قضايا فساد، وفى مقدمتها فضيحة بنك باركليز البريطانى والتحقيقات الجارية حول دور بنك الريان القطرى فى تمويل الجماعات الإرهابية فى أوروبا.

وأشار إلى أن تميم يعتبر أن تلك الفضائح تتيح للغرب ابتزاز الأموال المتبقية لدى نظامه، والتى أهدر حمد الجانب الأكبر منها على مغامرات غير محسوبة، كما كان يريد تميم بن حمد فرض السرية التامة على كل الدعم المالى للجماعات الإرهابية فى مختلف الدول العربية والرشاوى التى يجرى دفعها سواء لاستضافة كأس العالم 2022 أو للاستحواذ على حصص حاكمة فى بعض البنوك والشركات العالمية طى الكتمان، ولكنه فشل فى تحقيق ذلك.


قطر

تميم بن حمد

ازمه قطر

حمد بن جاسم

اخبار

اليوم السابع بلس

تنظيم الحمدين

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