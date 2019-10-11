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CNN: المدفعية التركية تستهدف مواقع لقوات أمريكية فى سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:07 م
CNN: المدفعية التركية تستهدف مواقع لقوات أمريكية فى سوريا اردوغان
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع "سى إن إن" بالعربى، أن القصف المدفعى التركى على سوريا وصل إلى محيط مواقع للقوات الأمريكية.

ونقل موقع "سى إن إن"، عن مصدر أمريكي مسؤول، تأكيده أن قذائف مدفعية تركية سقطت بالقرب من موقع قوات أمريكي خاصة، في منطقة قريبة من مدينة كوباني شمال سوريا، موضحة أن قذائف المدفعية سقطت على بعد عدة مئات من الأمتار من مكان وجود قوات العمليات الخاصة الأمريكية.

 وذكر المصدر الأمريكى المسؤول أنه لا توجد إصابات أمريكية في التقارير الأولية، ولا توجد إشارة حاليا على أن ذلك كان متعمدا، حيث وقع الحادث بعد ساعات قليلة من تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الولايات المتحدة ستظل تركز على سلامة رجالها ونسائها بالزي العسكري. كما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تركيا من أن التحركات التركية في شمال سوريا قد تضر بالقوات الأمريكية.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت تركيا قائمة بمواقع عدم الضرب، والتي لا تقتصر فقط على أماكن وجود القوات الأمريكية بل تشمل مناطق كردية، بما في ذلك السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

 

 
 

 

 

 


تركيا

اردوغان

امريكا

سوريا

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