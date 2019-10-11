سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

4 وزراء ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس السادات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:22 م
4 وزراء ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس السادات متحف السادات
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح وزراء "التنمية المحلية ، والأوقاف والشباب والرياضة"، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ قليل حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس محمد انور السادات حيث تم ترميم الاستراحة خلال الفترة الماضية مع الحفاظ علي المقتنيات الأصلية الخاصة بالرئيس السادات كما هي بمدينة سانت كاترين.

جاء ذلك على فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلى معاً" والذى يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية ، بمحافظة جنوب سيناء وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب ووفود وشخصيات من دول العالم والمنظمات الدولية وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة .

كما شاهد الوزراء فيلم تسجيلي يرصد الفترة التي قضاها الرئيس السادات لحظات رفع العلم المصري في 25 نوفمبر 1979 بعد انتصارات أكتوبر واستعادة سيناء وأول زيارة للرئيس السادات لوادي الراحة وزيارة دير سانت كاترين واستقبال مطران ورهبان الدير له. 


متحف السادات بسانت كاترين

ملتقى الاديان

سانت كاترين

التنميه المحليه

جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة