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16 مرشحا على 5 مقاعد فى التجديد النصفي لنقابة أطباء الإسماعيلية اليوم

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 ص
16 مرشحا على 5 مقاعد فى التجديد النصفي لنقابة أطباء الإسماعيلية اليوم نقابة أطباء الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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تشهد صباح اليوم الجمعة النقابة الفرعية لأطباء الإسماعيلية منافسة شديدة على مقعد النقيب ومقعدي النقابة الفرعية فوق السن وتحت السن،فى التجديد النصفى للإنتخابات حيث تقدم للترشح 16 طبيبا، وإجمالي أعداد الأطباء المقيدين فى النقابة والمسددين للإشتراكات 8000 طبيب لهم حق التصويت فى الإنتخابات، والتى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة.

ويتنافس على مقعد النقيب 4 أطباء منهم النقيب السابق الدكتورسعيد الشربينى والدكتورسليمان القماش والدكتور سمير غويبة والدكتور نزيه أحمد رفعت.

وعلى مقعدي النقابة الفرعية  فوق السن يتنافس 7 من الأطباء هم أسامة الشربينى، وإيمان الطحاوى، وخالد عطوة ، وسمير غويبة وصالح الشامي، وعاطف السماك، ويسرى توفيق.

وعلى مقعدي النقابة الفرعية تحت السن يتنافس 5 أطباء وهم إبراهيم عوض، وأحمد سمير محمد وعمرو حسونة، ومحمد مشالي، ليصل إجمالى المرشحين 16 مرشحا على 5 مقاعد منهم مقعدالنقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن.

ويتم إجراء الإنتخابات بمقر النقابة بالإسماعيلية تحت إشراف قضائي ويرأس اللجنة الإدارية الدكتور هشام فاروق إستشاري الأنف و الأذن و الحنجرة ومندوب من النقابة العامة مع حضور وكلاء المرشحين.

 

 


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التجديد النصفى لنقابه اطباء الاسماعيليه

الاشراف القضائي

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