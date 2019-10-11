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وفاة شقيقين متأثرين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:52 ص
وفاة شقيقين متأثرين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز وكيل الوزارة اثناء متابعته حالة المصابين
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت مستشفى ههيا للحروق، وفاة شقيقين توأم، هما حسام سلامة وشقيقه وليد عمر 25 عاما، متاثرين بإصاباتهما بحروق نارية من الدرجة الثالثة، تعرضا لها منذ أيام  نتيجة انفجار أنبوبة أثناء قيامهم بإطفاء حريق منزل جارهم بقرية العزيزية مركز منيا القمح .

 

كان فور استقبال المصابين، قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارتهما للاطمئنان ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للحالاتين، اللذان اصيبا بحروق نارية من الدرجة الثالثة جراء الحادث، حيث تم توفير لهما غرف عناية فائقة والعلاج اللازم لمثل هذه الدرجة من الحروق، ذلك تنفيذ لتوجيهات وكيل الوزارة مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى، إلا انهم توفوا بعد ثلاثة أيام متأثرين بإصابتهما .

 

 


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