سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير بريطانى: الجيش اللبنانى هو الجهة الوحيدة المخولة للدفاع عن أرضه

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 م
وزير بريطانى: الجيش اللبنانى هو الجهة الوحيدة المخولة للدفاع عن أرضه عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الدولة البريطانى للتنمية الدولية وشئون الشرق الأوسط أندرو موريسون، أن الجيش اللبنانى هو الجهة الوحيدة المخولة بالدفاع عن لبنان، وأن المملكة المتحدة ستستمر فى تقديم الدعم له وكذلك الأجهزة الأمنية.

وشدد الوزير البريطانى - فى تصريح عقب لقاءه مع وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل ظهر اليوم الجمعة - على أنه لا يجوز بحسب القوانين اللبنانية والدولية على السواء، لأى فريق أو جهة أخرى من خارج الدولة أن يمتلك السلاح، باعتبار أن ذلك الأمر يقوض الأمن والاستقرار فى لبنان والذى يتعرض لضغوط هائلة فى الوقت الراهن.

وأشار إلى التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم لبنان، وحرصها على أن يبقى قويا وينعم بالاستقرار والازدهار، لافتا إلى أن الشراكة التى تجمع البلدين تتنامى يوما بعد يوم، وأن اتفاق الشراكة الذى تم التوقيع عليه قبل شهر من شأنه تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية بينهما انطلاقا من التبادل التجارى بين البلدين والذى يبلغ حوالى 800 مليون دولار.

وقال: "دعم المملكة المتحدة لبرنامج الحكومة اللبنانية مستمر ولمؤتمر سيدر، ولكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية أمر ملح وضرورى لكى يستفيد لبنان على النحو الكامل".

وتطرق إلى أزمة النزوح السوري، مشيرا إلى أن لبنان يستضيف عددا كبيرا من النازحين السوريين، وأن بريطانيا حريصة على تقديم المساعدات ودعم المجتمعات المضيفة الأشد معاناة جراء تلك الأزمة، وأن بلاده ستقدم تمويلا جديدا بقيمة 41 مليون دولار لصالح المجتمعات المضيفة والنازحين على السواء.

 


وزير بريطانى

الجيش اللبنانى

لبنان

اخبار لبنان

الدفاع عن أرضه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة