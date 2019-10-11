وزير الدفاع اللبنانى: العدوان التركى يمكن أن تحمل تداعيات جديدة على لبنان

بيروت أ ش أ

قال وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب "إن العملية العسكرية التى تقودها تركيا على الحدود التركية - السورية، يمكن أن تحمل تداعيات على لبنان كونه يأوى عددا كبيرا من اللاجئين السوريين".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبنانى اليوم الجمعة لسفير الاتحاد الأوروبى لدى لبنان رالف طراف، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة فى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما العملية العسكرية التركية.

كما تطرقت المناقشات بين وزير الدفاع وسفير الاتحاد الأوروبى إلى الأوضاع على الحدود الشمالية الشرقية للبنان (مع سوريا)، حيث أشار الوزير بو صعب إلى أن القوات المسلحة اللبنانية بذلت جهودا كبيرة فى سبيل ضبط هذه الحدود وإحكام السيطرة عليها.

وأكد أنه يتابع بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبنانى مسار إغلاق ما تبقى من ثغرات حدودية محددة ومعروفة يتم استغلالها بين الحين والآخر من قبل بعض المهربين، لافتا إلى أنه وجه الجيش لاتخاذ كافة التدابير الميدانية المتاحة لمعالجة هذا الموضوع بشكل نهائى وتام، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبى استعداد أوروبا لتقديم الدعم للجيش اللبنانى للمضى قدما فى هذه الجهود؛ بما يعزز الأمن والاستقرار فى البلاد.