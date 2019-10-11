وزير إسكان فلسطين يزور العاصمة الإدارية ويؤكد: "بدأتم حيث انتهى الآخرون"

كتب أحمد حسن

زار الدكتور محمد زياة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، العاصمة الادارية الجديدة، ومعه وفد من المسئولين، وكان فى استقبالهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت الزيارة، باستقبال وفد فلسطين فى مقر جهاز المدينة، حيث تم عرض عام عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المشاريع القومية فى الوقت الراهن، كما تم شرح لتنفيذ الأعمال التى أبهرت الوفد من حجم الاستثمارات وحجم الأعمال .

وأعرب الوزير الفلسطينى، عن تقديره لما يتم من أعمال بمقولة "أنتم بدأتم من حيث انتهي الآخرون.. كامل تحياتي للشعب المصري بقوته العظيمة ".

وقال المهندس محمد عبد المقصود: تبع ذلك زيارة ميدانية لمواقع العمل بالمشروعات القائمة بالعاصمة الادارية الجديدة، ورؤية الأعمال المختلفة، حيث أبدي الوزير الفلسطينى في نهاية الجولة اعجابه الشديد بحجم العمل والعمالة المتواجدة بالعاصمة الادارية الجديدة، وحجم المشروعات الضخمة التي بدورها تعبر عن حجم المصريين العظيم منذ بدء التاريخ.