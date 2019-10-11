نيجيريا تتسلم 6 مروحيات "مى-35" من روسيا

رويترز

قال سفير نيجيريا لدى موسكو ستيف ديفيز أوجبا "إن روسيا زودت بلاده بـ 6 مروحيات هجومية من طراز "مي-35 إم" بموجب عقد شراء بين البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر تسليمها ست طائرات أخرى.

وأضاف ديفيز أوجبا في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": "لدينا عقد لشراء اثنتي عشرة مروحية من طراز "مي-35"، تم تسليم ست منها بالفعل"، لافتا إلى أن موعد تسليم المروحيات المتبقية سيتحدد في الفترة القادمة .

وتابع السفير النيجيري قائلا :" إن بلاده قد تدعو عسكريين روس لتدريب قواتها المسلحة في مكافحة الإرهاب، إذا لزم الأمر"، موضحا أنه حسب الاتفاقيات بين البلدين يمكن دعوة المتخصصين العسكريين الروس إلى نيجيريا لتدريب العسكريين النيجيريين.