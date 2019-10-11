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نيجيريا تتسلم 6 مروحيات "مى-35" من روسيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:39 ص
نيجيريا تتسلم 6 مروحيات "مى-35" من روسيا مروحيات "مى-35"
رويترز

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 قال سفير نيجيريا لدى موسكو ستيف ديفيز أوجبا "إن روسيا زودت بلاده بـ 6 مروحيات هجومية من طراز "مي-35 إم" بموجب عقد شراء بين البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر تسليمها ست طائرات أخرى.

 

وأضاف ديفيز أوجبا في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": "لدينا عقد لشراء اثنتي عشرة مروحية من طراز "مي-35"، تم تسليم ست منها بالفعل"، لافتا إلى أن موعد تسليم المروحيات المتبقية سيتحدد في الفترة القادمة .

 

 

وتابع السفير النيجيري قائلا :" إن بلاده قد تدعو عسكريين روس لتدريب قواتها المسلحة في مكافحة الإرهاب، إذا لزم الأمر"، موضحا أنه حسب الاتفاقيات بين البلدين يمكن دعوة المتخصصين العسكريين الروس إلى نيجيريا لتدريب العسكريين النيجيريين.


روسيا

نيجيريا

مروحيات

طائرات

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