سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

نهلة تحبس زوجها بعد زواج دام 6 شهور إثر إصابتها بعاهة جزئية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:34 ص
نهلة تحبس زوجها بعد زواج دام 6 شهور إثر إصابتها بعاهة جزئية محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى لتطليق زوجها خلعا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها التفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، كما تحصلت على حكم حبس ضده لاتهامه لتعرضها للضرر وإصابتها بعاهة جزئية بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بعد 6 شهور من زواجها، لتؤكد: "اتهمنى بسوء الخلق، وطردنى من المنزل، واستولى على منقولاتي".

وأضافت نهلة.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجت بشكل تقليدى أحد معارف جارتنا، وتمت خطبتي، وأشترط زوجى الذى سبق له الزواج، بإنهاء كافة المتطلبات الخاصة بزواجنا سريعا، ليرضخ أهلى لطلباته بسبب يسر حالته المادية وامتلاكه فيلا وسيارة ووظيفة مرموقة، فلم أتمكن من التعرف عليه بشكل جيد، لأصدم بحقيقته بعد الزواج، وأخلاقه السيئة واعتياده على ضربى بشكل مبرح".

وتابعت: "زوجى للأسف مريض بالبخل، رغم أن راتبه الشهرى الذى يتجاوز 27 ألف شهريا، بخلاف السفريات المجانية، والبدلات التى يتحصل عليها، ولكنه يفضل أن ينفقها على الفتيات التى يتعرف عليهم ويمارس معهن علاقات غير أخلاقية، بدلا من أن يمنحنى جنيه واحد".

وتؤكد الزوجة: "تعرضت للإساءة على يديه، وأصبح جسدى خلال شهور زواجى يحمل علامات عنفه وجنونه، بعد تعرضى للركل على يديه، وإصابات خطيرة تركتنى مصابة بعاهة جزئية وفق التقرى الطبي، مما دفعنى لإقامة دعوى ضده والحصول على حكم بحبسه عام".

وتؤكد الزوجة استيلاء زوجها على كافة مصوغاتها ومنقولاتها، مما دفعها لاتهامه بالتبديد، والحصول على حكم بحبسه 6 شهور، وتوجها لإقامة دعوى طلاق خلعا".

 

 


محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

الضرب والتعذيب

العنف ضد الزوجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إن كيدهن عظيم.. زوجات قهرن الأزواج فى محكمة الأسرة.. مصطفى: استولت علي جميع ممتلكاتي وطلبت الخلع.. على: تسببت في حبسي بسبب قضايا النفقة والتبديد.. ومهاب طردته زوجته من المنزل لأنها حاضنة بعد أن خلعته

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:13 ص

طارق لمحكمة الأسرة: "أجبرتنى على دفع قيمة المنقولات مرتين وحبستنى"

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:00 ص

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:34 ص

حكايات من دفتر فترة الخطوبة بمحاكم الأسرة.. عنف جسدى وابتزاز مادى ومعنوى.. والكلمة الأبرز على لسان المخطوبين "كفاية لحد كده".. وشاب يقيم دعوى لاسترداد "الشبكة" من خطيبته بعد رفضها إجراء كشف عذرية فى أغرب واقعة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 03:00 م

محكمة الأسرة ترفض دعوى زوجة لإلزام طليقها بإلحاق طفليه بمدرسة خاصة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 03:00 ص

زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تركت منزلى 17مرة خلال عام ودفعت ثمن منقولاتها 3مرات

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:24 م

مسنة تطلب الخلع بمحكمة الأسرة بسبب عنف زوجها معها ومع أحفادها بعد وفاة ابنتها

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 02:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية الثلاثاء

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

4 موارد لتمويل صندوق التدريب والتأهيل للعاملين وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة