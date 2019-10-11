نقابة الأطباء تعلن بالأرقام عدد المشاركين فى التصويت بالانتخابات فى 13 محافظة

قالت النقابة العامة للأطباء، إن أخر إحصائية لأعداد الناخبين في بعض لجان انتخابات التجديد النصفى بالمحافظات، إن عمليات التصويت شهدت إقبالا كثيف، من الأطباء علي مستوى المحافظات.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن عدد المشاركين فى التصويت حتي إغلاق اللجان، الساعة الخامسة مساء اليوم، جاءت كالتالي:
القليوبية 800 طبيب
كفرالشيخ 328 طبيب
الغربية 650 طبيب
المنوفية 420 طبيب
الدقهلية 1200 طبيب
الشرقية 500 طبيب
السويس 280 طبيب
اسكندرية 625 طبيب
مطروح 65 طبيب
المنيا 840 طبيب
سوهاج 700 طبيب
البحيرة 565 طبيب
الجيزة 1000 طبيب
ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.
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