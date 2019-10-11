موسكو تطالب بنقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف

نيويورك أ ش أ

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف أندريه بيلوسوف، اليوم (الجمعة) أن بلاده تعتزم اقتراح نقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولى من نيويورك إلى فيينا أو جنيف.

وقال بيلوسوف، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "هذا قرار إجرائى بنقل عمل اللجنة الأولى من نيويورك إلى مكان بديل آخر ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة، فإما إلى فيينا أو إلى جنيف".

كان بيلوسوف، قد أعلن فى وقت سابق، أن روسيا ستواصل إصرارها على ألا تبدأ اللجنة الأولى للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولى العمل الرسمي، حتى يحصل جميع المندوبين الروس على تأشيرة للمشاركة فيها.

واقترح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمترى بوليانسكي، فى الأسبوع الماضي، نقل جلسات اللجنة الأولى من نيويورك إلى فيينا أو جنيف على خلفية سياسة التأشيرة الأمريكية.