موجز1.. الإسكان: طرح وحدات سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعى بأسبقية الحجز

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الإسكان: طرح وحدات سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعى بأسبقية الحجز.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

استشهاد 22 سوريا بعد يومين من العدوان التركى.. ومقتل 262 من جيش أردوغان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 262 عنصرا من قوات جيش الاحتلال التركى والفصائل الداعمة له، وذلك خلال محاولات الأتراك التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين.

السيسى مهنئا رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق، لحصول أبى أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

لم يتخيل أحد من أهالى قرية الجلاحمة بمركز أبو النمرس ارتكاب واحدة من أبشع جرائم القتل، حينما تجرد شاب من مشاعره الإنسانية وقتل زوجة عمه وابنتها وألقى ابنها من شرفة البلكونة، انتقامًا من الأولى بعدما اتهمته بسرقة منزلها.

غدا..انقطاع المياه عن مدينة السلام و11 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن المناطق التالية "مناطق اسكانات مدينة السلام المختلفة - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً غدا السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

سوريا الديمقراطية: مقتل 40 مرتزقا لجيش الاحتلال التركى فى قرية اليابسة

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن عناصرها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال التركى داخل قرية اليابسة.

صور.. إقبال كثيف من الأطباء للتصويت بالانتخابات بعد ساعتين من فتح الباب

شهد مقر النقابة العامة للأطباء، إقبال كثيف من الأطباء للمشاركة فى التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك بعد ساعتين من فتح باب التصويت، حيث اصطفت أعداد كبيرة من الأطباء في شارع القصر العيني أمام مقر النقابة العامة، انتظارا لدورهم في الدخول للجان.

الإسكان: طرح وحدات سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعى بأسبقية الحجز

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة وزير الإسكان، على طرح دائم للوحدات السكنية الأرضى والأخير المتبقية من المشروعات السابق طرحها، وإتاحتها للمواطنين بصفة مستمرة، وذلك بنظام أسبقية الحجز الالكترونى (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وبخصم على سعر المتر الذى سيتم البيع به، ويُعاد العرض على مجلس الإدارة بعد 6 أشهر.

شاهد.. أول صورة لانفجار ناقلة النفط الإيرانية ومعلومات عن الردار

نشرت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أول صورة لناقلة النفط التي وقع فيها الانفجار، والتى قالت إيران إنها ما زالت في البحر الأحمر وأن هناك خطط لتغيير مسارها.

التموين ترد على شائعة نقص المقررات التموينية بالمجمعات الاستهلاكية

نفت وزارة التموين، ما تردد من أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية.

التعليم: لا صحة لخفض رواتب المعلمين المؤقتين الجارى التعاقد معهم هذا العام

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء.

الصناعة تفرض رسوما 25% على واردات حديد التسليح و16% على البليت

أصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019، والصادر خلال شهر إبريل من العام الجارى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها تقليل الشرائح المعفاة من ضريبة الدخل

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن السماح جهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكترونى نيابة عن المواطنين، مُؤكدةً عدم إصدار أى قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين فى الدفع الإلكترونى عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين، مُوضحةً أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات