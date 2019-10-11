مقتل وإصابة 3 جنود هنود فى قصف باكستانى بإقليم "كشمير"

نيودلهى (أ ش أ)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، إن جنديا لقى حتفه فيما أصيب اثنان آخران إثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار والقصف على طول خط السيطرة فى مقاطعة "راجورى" بالشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إنديا تى فى" الهندية، اليوم الجمعة، عن المتحدث قوله، إن انتهاكا لوقف إطلاق النار وقع اليوم فى قطاع "نوشيرا"، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" المتنازع عليه منذ استقلال باكستان و الهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".