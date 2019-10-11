مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى عامل لحام مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صعقه التيار الكهربائى أثناء قيامه بأعمال لحام كهرباء بلافتة أحد محال الحلويات بمدينة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بنى سويف بتلقيه بلاغا من مستشفى برج الزهراء الخاصة، باستقبالها "سيد.م" 18 عاما، عامل لحام، ومقيم بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائى، أثناء عمل المتوفى فى تركيب لافتة بأحد محال الحلويات.

ودلت التحريات الأولية أنه أثناء قيام المتوفى بإجراء أعمال لحام كهرباء بلافتة محل حلويات بشارع أحمد عرابى دائرة القسم، صعقه التيار الكهربائى، ما أدى إلى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى، أفاد بعدم وجود أى إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائى، ولا يوجد شبهة جنائية بالوفاة، وحرر المحضر رقم 5256 إدارى قسم شرطة بنى سويف.