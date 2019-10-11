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مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:30 ص
مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها ورش عمل ومشروعات صغيرة - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة سيشمل دعم المتعثرين فى مشاريعهم وطرق مساندتهم لاستمرار مشروعاتهم الصغيرة.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون سيتضمن حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى وتذليل العقبات أمام ضمهم، وبالتالى نضمن زيادة نسبة الاقتصاد الرسمى وهو ما سينعكس على زيادة خزينة الدولة.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أنها اقترحت على لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إجراء زيارات ميدانية للأماكن التى يكثر فيها المشروعات الصغيرة مثل منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية ومنطقة الألف مصنع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة.

 


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اخبار

اليوم السابع بلس

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