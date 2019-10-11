محافظ الوادى الجديد يطرح مبادره لتقنين أوضاع صغار المزارعين بخصم 50 %

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن مبادرة دعم المحافظة لصغار المزارعين بخصم 50 % من ثمن الأرض المساحات حتى 5 فدان وخصم 25 % للمساحات من 5 حتى 10 فدان وذلك لمن يقوم بالسداد قبل 1 نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الزراعيين بمدينة الداخله.

وكلف الزملوط بتشكيل لجنه يشترك بها صندوق استصلاح الأراضي مع مركز الداخله لبحث موقف أراضى تعديات المواطنين قبل التقنين للتأكد من عدم تخصيصها لغرض ما أو أن تكون تابعه لأي جهه حكوميه.

واستجابه لطلب المواطنين وافق الزملوط على تسويه الطريق بحي الزراعيين الذي تأثر بأعمال حفر مشروع الصرف الصحي، كما وافق على تخصيص أرض لاحد المواطنين بديله لأرضه وذلك لإقامة منفذ بيع منتجات.

وأعلن الزملوط عن طرح أراضى الكثبان الرمليه بتخفيض 50 % وذلك لإقامة مشروعات زراعيه عليها، وذلك يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للغرود الرملية عبر زراعتها وتثبيت الرمال ومنع زحفها باتجاه الطرق السريعة.