محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية الزفاف الجماعى لـ26 عريس وعروسة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فعاليات حفل الزفاف الجماعى لـ 26 شاب وفتاة من أبناء المحافظة محدودى الدخل والأولى بالرعاية بواقع 14 زوج من مركزى الداخلة وبلاط و6 من مدينتى الخارجة وباريس و 5 مشاركين بمركز الفرافرة.

أقيم الحفل بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظه.

وهنأ الزملوط العرائس المحتفلين بزفافهم ، وقرر منح مبلغ 5 آلاف جنيه لكل عروسين كدعم من المحافظه، وقدم الشكر لجميع القائمين على الاحتفاليه على جهودهم لانجاحها مشيدا بدورهم الاجتماعى الفعال فى التيسير على الشباب المقبل على الزواج بالأسر الأولى بالرعاية والمساهمة معهم فى تكاليف الزواج والتى تمثلت فى دعمهم بغرف نوم كاملة وأجهزة كهربائية حديثة.

احتفاليه الزفاف الجماعى (1)



احتفاليه الزفاف الجماعى (2)



احتفاليه الزفاف الجماعى (3)



احتفاليه الزفاف الجماعى (4)



احتفاليه الزفاف الجماعى (5)



احتفاليه الزفاف الجماعى (6)



احتفاليه الزفاف الجماعى (7)



احتفاليه الزفاف الجماعى (8)