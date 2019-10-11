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متحدث "سوريا الديمقراطية": العدوان التركى سيكلف أنقرة كثيرًا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 ص
متحدث "سوريا الديمقراطية": العدوان التركى سيكلف أنقرة كثيرًا قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ

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أكد المتحدّث الرسمى باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، أن العدوان التركى على شمال شرقى سوريا سيكلف أنقرة كثيرًا.
 
وحذّر المتحدّث الرسمي، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة بعد الهجوم التركي، واصفاً الوضع بـ"الخطير".
 
وقال إن "الوضع الإنساني خطير للغاية .. تركيا تعمل على إخلاء المدن والقرى الحدودية عبر ترهيب المواطنين لتسهل تنفيذ أجندات التغيير الديموغرافي، مستغلةً ظروف السوريين اللاجئين في تركيا، لتنفيذ مشاريعها العنصرية". 
 
وأعرب عثمان عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي، قد تخلوا عن مسؤولياتهم تجاه محاربة الإرهاب، قائلا "إننا نقوم بإجراء اتصالاتنا الدبلوماسية ولم نفقد الأمل .. ونحن واثقون بأن هذا الاحتلال سيكلف تركيا كثيرًا".

قوات سوريا الديمقراطية

سوريا

العدوان التركى

تركيا

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