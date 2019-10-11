ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من عصير الرمان؟

فاطمة ياسر

الرمان يعد من أفضل أنواع الفواكه علي الإطلاق، التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في إمداد الجيم بالحديد ومضادات الأكسدة وفيتامين "سي"، والحفاظ علي صحة العظام بشكل كبير.

أكد التقرير المنشرو عبر موقع "HEALTHLINE"، أن تناول لعصير الرمضان يتسبب في حصول الجسم علي العديد من الفوائد الصحية، ومنها التالي:

-يحتوي الرمان علي العديد من العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من أمراض القلب، والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية خاصة به، حيث أنه يزيد من فرص تدفق الدم للقلب.

-لأنه يحتوي علي فيتامين "سي"، فهذا يجعله من المشروبات الهامة التي تساهم في الحفاظ علي صحة البشرة، وتقلل فرص الإصابة أو ظهور التجاعيد بشكل كبير.

-يعد من الأغذية الجيد للمرأة الحامل، لأنه غني بحمض الفوليك الذي تحتاجه المرأة خلال الحمل، والذي يساعد في تكوين وبناء الجنين.

-يعد من المشروبات الجيدة التي تعمل علي الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من الإصابة بأي مشاكل تخصه.

-يعد من المشروبات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، وهذا يجعله من المشروبات الجيدة لمرض السكر.

-يعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من تعرضه للإرتفاع.