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ماذا تعرف عن أمراض المناعة الذاتيه وأسباب الإصابة بها؟

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:00 م
ماذا تعرف عن أمراض المناعة الذاتيه وأسباب الإصابة بها؟ المفاصل
كتبت هند عادل

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يحارب نظام المناعة الجراثيم الضارة والأشياء الأخرى التي يجب ألا تكون في الجسم، في بعض الأحيان يحدث خطأ ما ويهاجم الأنسجة السليمة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب وتلف المفاصل والأعصاب والعضلات والجلد وأجزاء أخرى من الجسم.
 
 
ووفقا لموقع" webmd" يعتقد الباحثون أن هناك سببان وراء الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الأول جينات وراثية والسبب الآخر اضطراب الهرمونات خاصة عند السيدات .
 
وأمراض المناعة الذاتية هى : 

التهاب المفاصل الروماتويدي

يؤثر اضطراب المناعة الذاتية هذا على المفاصل ويسبب تورمًا وألمًا، بمرور الوقت ، قد يؤدي الالتهاب إلى تلف الغضاريف والعظام ، ولا يمكنك تحريكها أيضًا، والتهاب المفاصل الروماتويدي أيضا يمكن أن يسبب مشاكل في القلب والرئتين،  الأدوية يمكن أن تساعد في الأعراض وتبطئ المرض.

التهاب الفقار اللاصق

يؤثر هذا النوع من التهاب المفاصل غالبًا على العمود الفقري ، ولكنه قد يكون أيضًا في صدرك وعنقك وفخذيك وركبتيك، كما يسبب الألم وقد تنضم عظامك في نهاية المطاف وتجعل من الصعب عليك تحريك تلك المناطق.

مرض السكر النوع 1

يبدأ عادةً في الأطفال أو المراهقين، يحدث ذلك عندما يقتل جهازك المناعي الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تنتج الأنسولين.

التصلب المتعدد (MS)

عندما يكون لديك مرض التصلب العصبي المتعدد ، فإن دفاعات الجسم تضعف وتسبب التهابًا يلحق الضرر بالجهاز العصبي المركزى.

مرض التهاب الأمعاء (IBD)

داء كرون والتهاب القولون التقرحي نوعان من مرض التهاب الأمعاء، حيث تهاجم دفاعات جسمك الأمعاء وتسبب الالتهابات وآلام البطن والنزيف، ويحدث مرض كرون عادة في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والقولون ، بينما تكون جامعة كاليفورنيا في بطانة القولون.

ويتضمن العلاج الأدوية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية والأدوية لإبطاء نظام المناعة لديك. 

الذئبة

يصيب هذا المرض عدة أجزاء من جسمك في نفس الوقت.

ويمكن أن تشمل الأعراض ألم المفاصل ، والحساسية للضوء ، ومشاكل في الكلى ، والتعب الشديد، وقد تصاب أيضًا بطفح جلدي على خديك وأنفك.

 
 

الامراض المناعيه

امراض المناعة الذاتيه

انواع امراض المناعة

الجهاز المناعى

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