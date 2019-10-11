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لجنة انتخابات الأطباء: غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات التصويت بالمحافظات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:14 م
لجنة انتخابات الأطباء: غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات التصويت بالمحافظات انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية تعمل بشكل منتظم لاستقبال الأطباء للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة.

وأوضح عبد الحميد، أن ذلك يأتى بالتزامن مع انعقاد غرفة المتابعة للجنة العليا والمشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمتابعة سير العملية الانتخابية، على مستوى الجمهورية.

ودعت النقابة أعضائها الى المشاركة فى الانتخابات، ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: هم: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء"، ومن المقرر ان تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة.


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

نقيب الاطباء

انتخابات التجديد النصفى للاطباء

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