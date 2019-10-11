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كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 ص
كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟ أردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن نيابة أنقرة فتحت تحقيقات ضد نواب بحزب الشعوب الديمقراطى الكردى، ورئيسيه المشاركين برفان بولدان وسيزائى تمالى، على خلفية هجومهما على عملية نبع السلام التى تشنها تركيا فى شمال شرق سوريا.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن نيابة أنقرة بدأت تحقيقات ضد كل من جوليستان كيليتش كوتش ييت وليلى جوفان وبردان أوزتورك وسيزائى تمالى وبرفان بولدان من حزب الشعوب الديمقراطى الكردى.

ولفتت صحيفة "زمان"، إلى أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى سيزائى تامالى، قال عن العملية العسكرية التركية قبل تنفيذها فى شرق الفرات إنها ستدفع الأجيال القادمة فاتورة هذه الكارثة، معتبرًا أن الغرض من ورائها سياسى.


اردوغان

تركيا

سوريا

المعارضه التركيه

اخبار

اليوم السابع بلس

العدوان التركى

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