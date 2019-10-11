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كوريا الجنوبية: بدء إضراب عمال السكك الحديدية لمدة 72 ساعة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:24 ص
كوريا الجنوبية: بدء إضراب عمال السكك الحديدية لمدة 72 ساعة اضراب فى السكك الحديدية
أ ش أ

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أعلنت شركة كوريا للسكك الحديدية ووزارة الأراضى والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تتأثر خدمات السكك الحديدية عبر البلاد خلال عطلة الأسبوع، نتيجة لبدء العمال إضرابا لمدة 72 ساعة للمطالبة بظروف عمل أفضل.

 

وقالت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إنه من المتوقع أن تتأثر 20% إلى 60% من خدمات نقل الركاب والبضائع"، موضحة أنه سيتم تخفيض تشغيل مترو الأنفاق ليعمل بنسبة 88.1% مقارنة بظروف العمل العادية، وتشغيل كل من القطارات السريعة وقطار فائق السرعة بنسبة 81.1% و72.4% على التوالى مقارنة بظروف التشغيل العادية.

 

وأضافت وزارة الأراضى والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية أن قطارات نقل البضائع ستكون الأكثر تضررا بنسبة 36.8%.

ويطالب اتحاد عمال كوريا للسكك الحديدية الذى يبلغ عدد أعضائه 19 ألف عضو برفع البدلات والأجور بنسبة 4% كما يطالب أيضا بتوظيف موظفين جدد لتقصير ساعات عمل العمال الحاليين.

 

ويعد الإضراب الذى من المقرر أن يستمر 72 ساعة تبدأ من الساعة السابعة صباح الجمعة حتى التاسعة صباح الإثنين المقبل هو أول إضراب منذ 3 سنوات بعد إضراب عام 2016 الذى استمر 74 يومًا امتدت من سبتمبر حتى ديسمبر.

 


السكك الحديدية

كوريا الجنوبية

إضراب

قطارات

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