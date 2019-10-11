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فنون تطبيقية حلوان توقع برتوكول تعاون مع معهد البحوث والدراسات الصينية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:32 م
فنون تطبيقية حلوان توقع برتوكول تعاون مع معهد البحوث والدراسات الصينية فنون تطبيقية حلوان توقع برتوكول تعاون مع معهد البحوث الصينية
وائل ربيعى

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وقعت كلية الفنون التطبيقية - قسم التصميم الداخلي والأثاث على توقيع بروتوكول تعاون بين القسم العلمي ومركز البحوث والدراسات الصينية بجامعة حلوان لفتح مجالات التعاون بين الكلية كمؤسسة اكاديمية وبين جامعات الصين من خلال مركز البحوث والدراسات الصينية بجامعة حلوان.

وبدأت فكرة التعاون والبروتوكول منذ سنة تمت فيها الدراسة الوافية والاتفاق على بنود التعاون والتي عمل عليها فريق من أساتذة الكلية والمركز وهم الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ومدير مركز البحوث والدراسات الصينية، والدكتور عبد الرحمن بكر أستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث، والدكتورة علا علي هاشم الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والاثاث ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف حسين الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث.

وتم توقيع البروتوكول بحضور عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ومدير مركز البحوث والدراسات الصينية الدكتور ياسر جاد الله، وعميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والدكتورة ميسون قطب،  ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس من القسم العلمي .

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن البروتوكول يتيح للأطراف التعاون في مختلف المجالات بما يفيد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويفتح لهم مجالات السوق الخارجية في الصين لتحقيق الانفتاح على العالم وتأكيد هوية الكلية والترويج لها وللصناعة المصرية على الصعيد الدولي.

 

 


جامعة حلوان

كلية الفنون التطبيقية

معهد البحوث الصينية

بروتوكول تعاون

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