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غدا..انقطاع المياه عن مدينة السلام و11 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:49 ص
غدا..انقطاع المياه عن مدينة السلام و11 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن المناطق التالية "مناطق اسكانات مدينة السلام المختلفة - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً غدا السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

ووأكدت الشركة ان انقطاع المياه يأتى نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر 1000مم  المتعارض مع محور ترعة الطوارىء المنفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 


انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

تحويل الخطوط

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