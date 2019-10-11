عمران خان يؤكد تضامن ووقوف باكستان وشعبها مع الكشميريين

إسلام آباد أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، تضامن ووقوف باكستان وشعبها مع الكشميريين فى كفاحهم المشروع من أجل الحصول على حقهم فى تقرير المصير.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عمران خان فى مسيرة أمام مكتبه بإسلام آباد اليوم الجمعة، والتى تم تنظيمها للتعبير عن التضامن مع الشعب الكشميري، حيث حضر المسيرة الرئيس الباكستانى الدكتور عارف علوي، والوزراء الفيدراليين وكبار المسئولين الحكوميين، إلى جانب حشد كبير من الناس، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال عمران خان إن الهند ارتكبت خطئا كبيرا من خلال إلغاء الوضع الدستورى الخاص لجامو وكشمير المتنازع عليها، مضيفاً أن الكشميريين لم يقبلوا هذا التغيير، وأضاف بأن آلاف من الكشميريين سيخرجون إلى الشوارع بعد رفع حظر التجول فى الوادى "المحتل".

وأشار إلى أنه أبلغ قادة العالم بأن القوات الهندية حاصرت الملايين من الكشميريين منذ أكثر من شهرين، وأنهم يواجهون أوضاعاً سيئة، معربا عن أسفه على تجاهل الإعلام الدولى للوضع الإنسانى المتدهور فى جامو وكشمير التى تسيطر عليها الهند، وقال بأن الإعلام الدولى يغطى الاحتجاجات فى هونج كونج، لكنها تتجاهل الوضع الإنسانى المتدهور فى جامو وكشمير.