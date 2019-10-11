سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

عمران خان يؤكد تضامن ووقوف باكستان وشعبها مع الكشميريين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:17 م
عمران خان يؤكد تضامن ووقوف باكستان وشعبها مع الكشميريين عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
إسلام آباد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، تضامن ووقوف باكستان وشعبها مع الكشميريين فى كفاحهم المشروع من أجل الحصول على حقهم فى تقرير المصير.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عمران خان فى مسيرة أمام مكتبه بإسلام آباد اليوم الجمعة، والتى تم تنظيمها للتعبير عن التضامن مع الشعب الكشميري، حيث حضر المسيرة الرئيس الباكستانى الدكتور عارف علوي، والوزراء الفيدراليين وكبار المسئولين الحكوميين، إلى جانب حشد كبير من الناس، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال عمران خان إن الهند ارتكبت خطئا كبيرا من خلال إلغاء الوضع الدستورى الخاص لجامو وكشمير المتنازع عليها، مضيفاً أن الكشميريين لم يقبلوا هذا التغيير، وأضاف بأن آلاف من الكشميريين سيخرجون إلى الشوارع بعد رفع حظر التجول فى الوادى "المحتل".

وأشار إلى أنه أبلغ قادة العالم بأن القوات الهندية حاصرت الملايين من الكشميريين منذ أكثر من شهرين، وأنهم يواجهون أوضاعاً سيئة، معربا عن أسفه على تجاهل الإعلام الدولى للوضع الإنسانى المتدهور فى جامو وكشمير التى تسيطر عليها الهند، وقال بأن الإعلام الدولى يغطى الاحتجاجات فى هونج كونج، لكنها تتجاهل الوضع الإنسانى المتدهور فى جامو وكشمير.

 


عمران خان

باكستان

الكشميريين كشمير

الهند

النزاع فى كشمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة