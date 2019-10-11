ضبط 580 كيلو من منتجات الألبان مجهولة المصدر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع ألبان، لاتهامه بالغش التجارى، وحيازته 580 كيلو من المنتجات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إنتاج صاحب مصنع ألبان لمنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع بالأسواق.

وبتقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع، وضبط المدير المسئول، وبحوزته 580 كيلو من منتجات الجبن والألبان مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.