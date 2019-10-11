ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية عبر المنافذ خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لقطاع أمن المنافذ خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة أمنية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت الحملة عن ضبط.

ونجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية فى ضبط 7 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع - ولاعات - أجزاء فلاتر ومستلزماتها)، حيث بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا 251 ألفاً و528 جنيهاً.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، من ضبط قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى 10 آلاف جنيه، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، تم ضبط قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (18 كيلو حشيش).

وأثمرت الحملات الأمنية فى مجال الأمن العام عن ضبط 69 قضية عبارة عن "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، تزوير، مخالفات مسطح مائى، جرائم تموينية، سلاح أبيض، بينما فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 953 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 277 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الحملات فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 4 قضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.