ضبط 3 متهمين بحوزتهم نصف طن بانجو و5 كيلو حشيش

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنتت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وقوات الأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مكبرة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة، الذين تخصصوا فى إتجار المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية.

أسفرت جهود الحملة عقب تقنين الإجراءات القانونية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

استهداف ثلاثة عناصر إجرامية عاطل " مسجل خطر " مخدرات، و "سيدة"، مقيمين في دائرة مركز شرطة بلقاس، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمان، وذلك أثاء استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة بلقاس، حيث ضبط بحوزتهما على " 200 لفافة من مخدر البانجو بلغت 500 كيلو جرام، 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ، 260 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى 13300 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما بمعرفة رجال المباحث عن المضبوطات، اعترفا بحيازتهما لها بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم لترويج المواد المخدرة عليهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما يكثف رجال المباحث جهودهما لضبط المتهم الهارب.

جانب من المضبوطات

كما تم استهداف إثنين من العناصر الإجرامية عاطل " مسجل خطر"، وسيدة، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس، حيث تم ضبط السيدة وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش بلغت 1 كيلو جرام، 100 جرام من مخدر البانجو، 60 قرص مخدر، مبلغ مالى 1330 جنيه، 5 هواتف محمولة، سلاح أبيض، ميزان).

وبمواجهتها بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ النالى من متحخصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.