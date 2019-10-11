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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأجهزة الكهربائية المغشوشة بالجيزة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:33 م
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأجهزة الكهربائية المغشوشة بالجيزة جانب من المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على صاحب مصنع، لاتهامه بتصنيع الأجهزة الكهربائية، باستخدام خامات مجهولة المصدر، وضبط بحوزته 3756 جهاز كهربائى، وتبين استخدامه لخامات مجهولة المصدر، واستغلاله علامات تجارية لشركات شهيرة، لغش المواطنين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد تصنيع صاحب شركة للصناعات الإلكترونية بدون ترخيص بالوراق، لأجهزة كهربائية (تليفزيونات – غسالات – شاشات) من خامات ومستلزمات رديئة ومجهولة المصدر، واستخدام علامات لشركات تجارية، تتشابه مع ماركات مشهورة ومسجلة، مدخلاً الغش والخداع على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، بمشاركة إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، والقبض على مالكه، وعُثر بداخله على 3756 قطعة منتج نهائى، ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية، عبارة عن 800 شاشة عرض، و165 تليفزيون، و50 غسالة، و1000 شاشة كمبيوتر مستعملة، و750 بوردة مدون عليها صنع فى إحدى الدول الأجنبية، و1000 هيكل تليفزيون من البلاستيك "مستلزمات إنتاج".

ةبمواجهة المتهم اعترف بتصنيع الأجهزة الكهربائية من خامات ومستلزمات رديئة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


مصنع اجهزة

اجهزة كهربائية

امن الجيزة

مباحث التموين

غش المواطنين

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