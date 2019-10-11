ضبط متهم بطباعة وترويج العملات المقلدة فى بورسعيد

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بورسعيد، فى ضبط متهم بترويج العملات المقلدة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن بورسعيد، قيام أحد الأشخاص، بطباعة وترويج العملات المقلدة من فئة 200 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 40 ألفا و200 جنيه مقلدة، والأدوات والأجهزة المستخدمة فى طباعة وتقليد العملات الورقية، طابعة ألوان، جهاز اسكانر، جهاز لاب توب أوراق تحمل العلامات المائية وصور العملات فئة المئتى جنيه - إطار خشبى مثبت عليه قطعة قماش "شبلونة"، وآخر به لمبات كهربائية - بودرة نشادر - صمغ - ثنر - 2 فرخ فضى اللون - 6 عملات ورقية مقلدة فئة المئتى جنيه عليها آثار أحبار - 2 شريط لاصق، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العملات الوطنية المحلية من فئة 200 جنيه باستخدام الأدوات المضبوطة بقصد ترويجها على عملائه.