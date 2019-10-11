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و260 جرام الهيروين

ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية بحوزته نصف طن بانجو و24 طربة حشيش

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:52 م
ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية بحوزته نصف طن بانجو و24 طربة حشيش حشيش - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية من تشكيل عصابي بحوزته كمية كبيرة ن مخدر البانجو والحشيش واقراص مخدرة.
 
تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، ان حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية تمكنت من ضبط متهمين وبحوزتهم نصف طن لمخدر البانجو، و24 طربة لمخدر الحشيش و260 جرام لمخدر الهيروين، و60 قرص مخدر ، وتبين من الفحص أن التشكيل يضم  3 متهمين مسجل شقى خطر مخدرات، وعاطل، سيدة مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس حيث أمكن ضبط العاطل والسيدة حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة بلقاس وبحوزتهما 200 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 500 كيلو جرام،  24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 260 جرام، مبلغ مالى قدره 13300 جنيه – و 2 هاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .
 
 
 
 

الدقهلية

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مركز بلقاس

ضبط نص طن بانجو بالدقهلية

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