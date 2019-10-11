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ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 3420 حكما قضائيا بكفر الشيخ

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:28 م
ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 3420 حكما قضائيا بكفر الشيخ أسلحة نارية -ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 7 أسلحة نارية "3 طبنجات، و3 فرد خرطوش، وبندقية"، وضبط 980 جرام حشيش و250 جرام هيروين، ونصف كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ .

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 33 قضية تموينية متنوعة منها ضبط دقيق وأقماح، عدم الاعلان عن أسعار غذائية وغير الغذائية، وعدم حمل شهاده صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، وضبط فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى.

 

كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 1560 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 3420 قضائى متنوع ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.


كفر الشيخ

امن كفر الشيخ

مخالفات مرورية

حملة تموينية

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