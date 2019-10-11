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صور.. "مدد يابدوى" الآلاف يحتلفون بمولد شيخ العرب بطنطا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:49 م
صور.. "مدد يابدوى" الآلاف يحتلفون بمولد شيخ العرب بطنطا مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

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تحتفل محافظة الغربية اليوم الجمعة ولمدة إسبوع بمولد العارف بالله سيدي احمد البدوى القطب الصوفي الكبير، وتستقبل المحافظة فى هذا الإسبوع من كل عام أكثر من 2مليون زائر من جميع محافظات مصر بالدلتا والصعيد للاحتفال بمولد شيخ العرب.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (1)

وتوافد المريدين على مسجد سيدي أحمد البدوى منذ أمس الخميس، حرصين على الجلوس فى رحاب الإمام السطوحي والتبرك بنفحاته طوال أسبوع الاحتفالات بمولده.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (2)

وامتلأ المسجد عن أخره بالرجال والسيدات فى المكان المخصص لهم، وحرصوا على أداء صلاة الجمعة بالمسجد، بينما تجمع أعداد كبيرة للصلاة بجوار مقام القطب الصوفي الكبير.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (3)

وعقب صلاة الجمعة، قام اتباع الطرق الصوفية بتنظيم حلقات ذكر داخل ساحة المسجد، وتجمع اتباع كل طريقة على حدى فى المسجد، وقامت كل طريقة بعمل الحضرة وترديد كلمات الذكر والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم، والدعاء لـ آل بيته الأطهار، وتمايل الدراويش على كلمات الذكر التي يرددها شيوخ الطريقة.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (4)

وشهدت حجرة ضريح سيدي احمد البدوى، وقوف اعداد كبيرة من المريدين امام مقامه، والتمسح به للتبرك به، وقراءة الفاتحة، ومنهم من انخرط فى البكاء والدعاء فى حضرة صاحب المقام، فيما قام عدد كبير بالجلوس وقراءة الأوراد والقرآن الكريم، وذكر الله بجوار الضريح، ووضع النذور فى صناديق النذور المحيطة بالضريح

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (5)

وقامت إدارة المسجد بالفصل بين السيدات والرجال ووضع حاجز خشبي للفصل بينهم، وأطلقت السيدات الزغاريد احتفالا بمولد سيدي احمد البدوى، بينما قامت سيدات بدهان القبو النحاسي الموضوع على ضريح شيخ العرب بالمسك والروائح العطرة.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (6)

وانتشر الباعة الجائلين فى محيط المسجد لبيع ألعاب الأطفال والبخور، كما قامت محلات الحمص والحلاوة بتشغيل مكبرات الصوت وإذاعة المدائح النبوية، واناشيد الذكر، وعمل عروض على الحمص والحلاوة لجذب المريدين على الشراء.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (7)

وتفقد اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، خدمات تأمين المسجد الاحمدى للوقوف على جاهزية القوات لتأمين الاحتفالات بالمولد، وشدد مساعد وزير الداخلية على الضباط والأفراد باليقظة أثناء الخدمة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وتفتيش المترددين على المسجد جيدا.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (8)

كما شدد على مراجعة كاميرات المراقبة أولا بأول، وتمشيط محيط المسجد بواسطة رجال الحماية المدنية، ونشر أفراد الشرطة السريين فى اماكن الاحتفالات لتأمين المواطنين.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (9)

كانت محافظة الغربية قد استعدت لاستقبال مولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بزيادة المخزون الاستراتيجى للمحافظة من ( أرز – سكر – زيت – بوتجاز – دقيق) وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال فترة الاحتفالات بالمولد الأحمدى لتلبية احتياجات مريدى المولد طوال فترة الاحتفال.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (10)

كما تم رفع درجة الإستعداد والطوارئ  بقطاع الكهرباء تجنباً لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالديزل لتفادى انقطاع الكهرباء.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (11)

وكلف محافظ الغربية  وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وفريق الطوارئ المركزى على مدار اليوم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدى، وتكليف هيئة الإسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز أثناء فترة الإحتفال.

مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (12)

كما وجه محافظ الغربية مدير مديرية الطب البيطرى بالإلتزام بالذبح داخل المجازر فقط وبالمجان وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح فى الشوارع، مع قيام حى أول وثان طنطا بتكثيف حملات النظافة خلال فترة المولد، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل المياه إلى السارى وتوفير سيارات المياه فى أماكن التجمعات، مؤكداً على الإنتهاء من كافة التجهيزات قبل موعد الاحتفالات بفترة كافية.

 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (13)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (14)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (15)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (16)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (17)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (18)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (19)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (20)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (21)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (22)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (23)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (24)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (25)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (26)
 
مولد شيخ العرب بمسجده بطنطا (27)

محافظه الغربية

مولد السيد البدوى

طنطا

سيدي احمد البدوى

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