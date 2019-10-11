صور.. كندا تنتظر أول مناظرة بالفرنسية قبل انتخابات البرلمان

وكالات

تنطلق اليوم المناظرة الانتخابية، بين المرشحين الكنديين، وذلك باللغة الفرنسية بالمتحف الكندى للتاريخ بمدينة جاتينو.

وفاز الليبراليون في انتخابات عام 2015 ببرنامج انتخابي ركز على إدارة العجز كوسيلة لرفع الاقتصاد عن طريق تمويل الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية وخفض الضرائب لكنهم كسروا وعودهم بموازنة الميزانية بحلول نهاية المدة الإنتخابية. ولا يمتلك الليبراليون لعام 2019 جدول زمني للقضاء على العجز.



إليزابيث ماى



ترودو يشير إلى مؤيديه



جاستن ترودو لدى وصوله إلى مقر المناظرة



رئيس الوزراء الكندى يتزعم الحزب الليبرالى



رئيس الوزراء الكندى يلوح لمؤيديه



رئيس الوزراء جاستن ترودو



زعيم الحزب الديمقراطى الجديد ماجميت سنج



زعيم حزب المحافظين أندرو شير



زعيم حزب المحافظين يلوح لمؤيديه



زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماى



زعيمة حزب الخضر تشير لمؤيديها



زعيمة حزب الخضر تلوح لمؤيديها



سنج بين مؤيديه



سنج يداعب فتى مؤيد له



شير وزوجته



قطاع من المواطنين



ماجميت سنج أمام المتحف الكندى للتاريخ



ماجميت سنج