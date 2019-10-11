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صور.. كندا تنتظر أول مناظرة بالفرنسية قبل انتخابات البرلمان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 ص
صور.. كندا تنتظر أول مناظرة بالفرنسية قبل انتخابات البرلمان رئيس الوزراء الكندى يلوح لمؤيديه
وكالات

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تنطلق اليوم المناظرة الانتخابية، بين المرشحين الكنديين، وذلك باللغة الفرنسية بالمتحف الكندى للتاريخ بمدينة جاتينو.

وفاز الليبراليون في انتخابات عام 2015 ببرنامج انتخابي ركز على إدارة العجز كوسيلة لرفع الاقتصاد عن طريق تمويل الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية وخفض الضرائب لكنهم كسروا وعودهم بموازنة الميزانية بحلول نهاية المدة الإنتخابية. ولا يمتلك الليبراليون لعام 2019 جدول زمني للقضاء على العجز.

إليزابيث ماى
إليزابيث ماى
ترودو يشير إلى مؤيديه
ترودو يشير إلى مؤيديه
جاستن ترودو لدى وصوله إلى مقر المناظرة
جاستن ترودو لدى وصوله إلى مقر المناظرة
رئيس الوزراء الكندى يتزعم الحزب الليبرالى
رئيس الوزراء الكندى يتزعم الحزب الليبرالى
رئيس الوزراء الكندى يلوح لمؤيديه
رئيس الوزراء الكندى يلوح لمؤيديه
رئيس الوزراء جاستن ترودو
رئيس الوزراء جاستن ترودو
زعيم الحزب الديمقراطى الجديد ماجميت سنج
زعيم الحزب الديمقراطى الجديد ماجميت سنج
زعيم حزب المحافظين أندرو شير
زعيم حزب المحافظين أندرو شير
زعيم حزب المحافظين يلوح لمؤيديه
زعيم حزب المحافظين يلوح لمؤيديه
زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماى
زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماى
زعيمة حزب الخضر تشير لمؤيديها
زعيمة حزب الخضر تشير لمؤيديها
زعيمة حزب الخضر تلوح لمؤيديها
زعيمة حزب الخضر تلوح لمؤيديها
سنج بين مؤيديه
سنج بين مؤيديه
سنج يداعب فتى مؤيد له
سنج يداعب فتى مؤيد له
شير وزوجته
شير وزوجته
قطاع من المواطنين
قطاع من المواطنين
ماجميت سنج أمام المتحف الكندى للتاريخ
ماجميت سنج أمام المتحف الكندى للتاريخ
ماجميت سنج
ماجميت سنج
ماى لدى وصولها للمتحف الكندى للتاريخ
ماى لدى وصولها للمتحف الكندى للتاريخ

 


كندا

انتخابات البرلمان الكندى

المتحف الكندى للتاريخ

مدينة جاتينو

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