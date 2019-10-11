صور.. تركيب بدالة "أبوتلات" لتصريف المياه الجوفية بالعجمى غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

كثف حى العجمى غرب الإسكندرية، الجهود اللازمة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بنطاق الحى،وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عماد يوسف رئيس الحى و تحسين علوان سكرتير عام الحى،خاصة وأن حى العجمى أكثر المناطق التى تتعرض للغرق بمياه الأمطار وتسبب فى غرق الشوارع و شلل مرورى.

وأشار بيان صادر من حى العجمى إلى أن إدارة المتابعة الميدانية، قامت بمتابعة عدد من مشروعات الصرف الصحى بنطاق الحى، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، و ذلك فى حضور مفتش المتابعة محمد عبد العزيز،الذى قام بمتابعة مد مواسير بداله "ابو تلات" الرئيسى على البحر وذلك تمهيدا لتشغيل البداله قبل فصل الشتاء، بهدف الحد من ظاهره المياه الجوفية بالمنطقة،والتى كانت تتسبب بغرق المنطقة مع هطول الأمطار لارتفاع منسوب المياه الجوفية.

كما قام بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بمحطة ص1 بطريق إسكندرية مطروح قبلى أمام مدخل أكتوبر وقد تم مد وانزال 2 فرعة بقطر 500 بطول الطريق بحوالى 60 متر وجارى تجهيز إنزال الفرعة الثالثة كما تم صب 2 مطبق صرف صحى.

وفى نفس السياق تم متابعة أعمال تطهير مطابق الصرف الصحى بطريق ام زغيو وتكريك فرعات مطابق الصرف الصحى بواسطة شركة دار الصحابة بالتنسيق مع منطقة العجمى للصرف الصحي، متابعة تطهير مطابق الصرف الصحى بشارع بمجمع المدارس خلف مستشفى العجمى العام بواسطة عمال منطقة العجمى للصرف الصحى بواقع 10 مطابق.

تركيب البدالة لشفط المياه الجوفية



تطهير الشنايش و المطابق



حل مشكلة المياه الجوفية



مشروع البدالة للصرف