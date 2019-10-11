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صور.. بدء مؤتمر حاشد لأهالى مركز بلبيس بحضور توفيق عكاشة لدعم الدولة المصرية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 07:45 م
صور.. بدء مؤتمر حاشد لأهالى مركز بلبيس بحضور توفيق عكاشة لدعم الدولة المصرية مؤتمر دعم الرئيس
الشرقية: فتحية الديب

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بدأ منذ قليل، مؤتمر حاشد لأهالي مركز بلبيس محافظة الشرقية، لدعم الدولة المصرية، وذلك بدعوة من العمد بمركز  بلييس وبحضور الإعلامى توفيق عكاشة.

حضر المؤتمر الآلاف من أبناء  قرب مركز بلبيس، ومشايخ  وكبار العائلات بالقري والشباب.

وقال العمدة طارق الأعصر عمدة قرية الكتيبة، إن الهدف من  المؤتمر هو توصيل رسالة للجميع أن أهالي  مركز بلبيس،علي قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية.
 
 
مؤتمر دعم الرئيس بالشرقية (1)

الشرقية

مؤتمر حاشد مركز بلبيس

الرئيس السيسس

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