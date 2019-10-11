صور.. بدء مؤتمر حاشد لأهالى مركز بلبيس بحضور توفيق عكاشة لدعم الدولة المصرية

بدأ منذ قليل، مؤتمر حاشد لأهالي مركز بلبيس محافظة الشرقية، لدعم الدولة المصرية، وذلك بدعوة من العمد بمركز بلييس وبحضور الإعلامى توفيق عكاشة.
حضر المؤتمر الآلاف من أبناء قرب مركز بلبيس، ومشايخ وكبار العائلات بالقري والشباب.
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بدأ منذ قليل، مؤتمر حاشد لأهالي مركز بلبيس محافظة الشرقية، لدعم الدولة المصرية، وذلك بدعوة من العمد بمركز بلييس وبحضور الإعلامى توفيق عكاشة.
حضر المؤتمر الآلاف من أبناء قرب مركز بلبيس، ومشايخ وكبار العائلات بالقري والشباب.
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