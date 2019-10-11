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صور.. انطلاق مهرجان الكرة الشاطئية ومشروع "فن فى الممر" بالإسكندرية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:01 م
صور.. انطلاق مهرجان الكرة الشاطئية ومشروع "فن فى الممر" بالإسكندرية الكرة الشاطئية
الاسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مهرجان الكرة الشاطئية،وذلك تحت رعاية  الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة.

نفذت مديرية الشباب والرياضه بالإسكندرية ممثله فى الإدارة العامة للرياضة فعاليات اليوم الأول لمهرجان الكرة الشاطئية فى العاب "كرة القدم- كرة الطائره بنين وبنات- العاب القوى بنين وبنات" بالنادى الرياضى البحرى، وبمشاركة فروع المديرية "شرق، غرب ، وسط ، المنتزه، العامريه، برج العرب، العجمى ،الجمرك".

ويهدف المهرجان لبث روح المنافسة الشريفة بين اللاعبين شغل أوقات فراغ الشباب بما هو نافع ومفيد الترويح عن النفس واكتشاف المواهب الرياضية المختلفة، ومن المقرر ختام المهرجان بالغد وتحديد الفائزين وتوزيع الجوائز.

من جهه أخرى تنفذ وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزيه للطلائع" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مشروع "الفن فى الممر" بمراكز شباب سموحه ،  النصر ،  المعمورة، الانفوشى خلال الفتره من 1 اكتوبر وحتى 24  اكتوبر الجارى، و تم تنفيذ فعاليات الأسبوع الأول من المشروع من خلال تنفيذ ورش عمل باستخدام المعادن والخشب والاشغال الورقيه والنسيج.

وتستمر الورش بتلك المراكز خلال الأسابيع القادمه على أن يقام معرضا لضم منتجات تلك الورش من الأعمال الفنية المتميزه يوم 25  اكتوبر الجارى بمركز شباب سموحه.

 

الاعمال الفنية
الاعمال الفنية

 

الكرة الشاطئية
الكرة الشاطئية

 

جانب من الاعمال الفنية
جانب من الاعمال الفنية

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

خلال العمل مع الاطفال
خلال العمل مع الاطفال

 


الاسكندرية

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