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صور.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيد أحمد البدوى فى الاحتفالات بمولده

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:52 م
صور.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيد أحمد البدوى فى الاحتفالات بمولده الآلاف يؤدون صلاة الجمعة
الغربية – مصطفى عادل

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أدى الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا القطب الصوفى الكبير أحد أقطاب الصوفية الأربعة، فى أول أيام الاحتفالات بمولده، والتى انطلقت اليوم وتستمر لمدة إسبوع.

وتوافد الآلاف من أبناء الطرق الصوفية من محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا والصعيد على المسجد منذ أمس الخميس، للاحتفال بمولده، وحرص المُريدين على زيارة ضريح شيخ العرب، وقراءة الفاتحة والصلاة ركعتين لله فى رحابه، وقراءة القرآن الكريم، وقبل بدء صلاة الجمعة، تسابق المريدين على الجلوس فى الصفوف الأولى للاستماع لخطبة الجمعة، وأداء الصلاة وقراءة القرآن.

وسيدى أحمد البدوى هو أحمد بن على بن يحيى ولد فى مدينة فاس بالمغرب عام 596 هـ/1199 م وتوفى فى مدينة  طنطا 675 هـ/1276 م وهو إمام صوفى سنى عربي، وثالث أقطاب الولاية الأربعة لدى المتصوفين، وإليه تنسب الطريقة البدوية ذات الراية الحمراء. لُقب بالبدوى لأنه كان دائم تغطية وجهه باللثام مثل أهل البادية، وله الكثير من الألقاب، أشهرها شيخ العرب والسطوحي، وينتهى نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن على بن أبى طالب.

 وولد البدوى بمدينة فاس المغربية، وهاجر إلى مكة مع عائلته فى سن سبع سنوات، واستغرقت الرحلة أربع سنوات، منهم ثلاث سنوات أقاموها بمصر، وعندما بلغ الثمانية والثلاثين من عمره، سافر إلى العراق مع شقيقه الأكبر حسن، ورجع بعد عام واحد إلى مكة، ثم قرر فى نفس عام رجوعه، الهجرة إلى مصر، وتحديداً إلى مدينة طنطا، لتكون موطن انتشار طريقته.

يُنسب إلى البدوى العديد من الكرامات، أشهرها ما يتداوله العامة أنه كان ينقذ الأسرى المصريين من أوروبا الذين تم أسرهم فى الحروب الصليبية، ولذلك انتشرت مقولة فى التراث الشعبى المصرى هى الله الله يا بدوى جاب اليسرى، أى أن البدوى قد جاء بالأسرى.

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة (1)
 
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة (2)
 
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة (3)
 
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة (4)
 
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة (5)

مولد السيد البدوى

سيدى احمد البدوى

طنطا

محافظة الغربية

احتفالات مولد السيد البدوى

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