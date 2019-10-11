صور .. اقبال كثيف فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة

محمد فهيم عبد الغفار

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء بالنقابة الفرعية بالجيزة،عملية التصويت، بعد توقف لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة ، على أن تنتهى عملية الاقتراع فى الساعة 5 مساء .

ويبلغ عدد أعضاء أطباء الجيزة ما يقرب من 22 ألفا، ويتنافس 6 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وهم الأطباء:

1- شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق وعضو مجلس النقابة الحالي.

2- عبلة عاطف خليل دكتورة بمعهد القلب.

3- أحمد حسانين مدير مستشفى امبابة العام.

4- طارق البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية للرمد.

5- خالد المنياوي.

6- حمدي هريدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة السابق.

و يوجد 10 مرشحين فوق السن "يتم اختيار 2 فقط"، بالإضافة إلى 8 مرشحين تحت السن "يتم اختيار 2 فقط



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (1)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (2)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (3)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (4)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (5)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (6)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (7)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (8)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (9)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (10)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (11)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (12)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (13)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (14)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (15)



انتخابات التجديد النصفى للأطباء بالجيزة (16)