شاهد.. ناشط بريطانى يتسلق سطح طائرة لوقف إقلاعها بسبب التغير المناخى

كتب محمد جمال

سجَّل أحد مطارات لندن واحدة من أغرب حوادث الطيران فى العالم، حيث فوجئ المسئولون فى المطار بصعود رجل على ظهر إحدى الطائرات بشكل غريب ولافت للنظر، دون أن يتمكن أحد من معرفة كيفية صعوده على ظهر الطائرة، ولا كيف توارى عن أعين الموظفين والمضيفين ورجال الأمن حتى وصل إلى هناك.

شاهد واحداً من #أغرب_حوادث_الطيران في العالمhttps://t.co/q8cKd8dfH1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EgvKOFz49O

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2019

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية فيديو يوثق لحظة وجود الناشط على سطح الطائرة، والذى سرعان ما تمكن رجال الأمن وموظفو المطار من إنزال الرجل عن ظهر الطائرة التابعة لشركة "بريتيش إيرويز" والتى كانت متوقفة فى "سيتى إيربورت" بالعاصمة لندن، ليتبين أن الرجل ليس سوى ناشط بيئى صعد إلى هناك فى محاولة لتعطيل حركة الطائرة احتجاجاً على التلوث البيئى الذى تتسبب به.

كما تبين أن الرجل ناشط بيئى معروف يُدعى جيمس براون، وقد اشترى تذكرة سفر عادية حتى يتمكن من الوصول إلى هناك، واصطف مع غيره من الركاب حتى وصل إلى الطائرة كأول راكب، وهناك تسلق إلى سطح الطائرة وظل جالساً حتى أنزله رجال الأمن وموظفو المطار.