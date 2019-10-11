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س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:09 ص
س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟ مسابقة التربية والتعليم 2020
كتب محمود طه حسين

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يجيب "اليوم السابع" عن بعض الأسئلة التى تتعلق بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لتوضيح مضمون المسابقة والهدف منها فى هذا التوقيت وشروط التقدم فى التقرير التالى.

- لماذا جرى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد؟

- لسد العجز فى المعلمين بالمدارس بعد أن وصلت الاحتياجات إلى 320 ألف عضو هيئة تدريس.

- لماذا أطلقت الوزارة أكبر بوابة للتوظيف؟

- تهدف إطلاق البوابة لتكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

- لماذا اشترطت الوزارة حصول المتقدمين على شهادات مهارية؟

لاختلاف سياسات التعلم والتى يجب أن يكون المعلم فيها على علم بكافة الجوانب التكنولوجيا، وكيفية استخدام التكنولوجيا فى التعلم لتتناسب مع سياسة الوزارة التى تتبناها فى منظومة تطوير التعليم، والتى تعتبر التكنولوجيا فيها أهم العناصر.

- لما الإعلان فى هذا التوقيت رغم انطلاق الدراسة منذ قرابة الشهر؟

بعد حصول الوزارة على الموافقات المطلوبة وتوفير الموارد المالية والتى وصلت لأكثر من مليار جنيه.

- كيف يجرى التعاقد مع المعلمين؟

يتم التعاقد مع المعلمين الجدد وفقا لقانون العمل لمدة عام ويجدد العقد لمدة 3 سنوات علما بأن التعاقدات مستمرة طوال الشهور المقبلة حسب احتياجات المدارس.

- ما المؤهلات المسموح لها بالتقدم على بوابة التوظيف الإلكترونية؟

- متاح لجميع المؤهلات التقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على أن يتم تسكين المعلمين حسب احتياجات بشكل متواصل.

- هل ستعقد اختبارات للمعلمين المتقدمين للعمل فى المدارس؟

من المقرر عدم إجراء اختبارات أو مقابلات شخصية ولكن إذا تطلب الأمر سيتم عقد اختبارات إلكترونية.

- كيف يتم التعاقد مع المعلمين الذين استكملوا بياناتهم؟

- بعد مراجعة البيانات والأوراق والمستندات والشهادات يتم توجيه العضو إلى المدرسة للتعاقد معه فورا.

- من سيتم استبعاده من المسابقة؟

- أى شخص يتقدم بأوراق وبيانات غير صحيحة أو مزورة سيتم استبعاد فورا من المسابقة أو يدخل بيانات بشكل خاطئ ولم يتدارك تصحيحها.

- هل الفترة التقدم متاحة لوقت محدد؟

- التقدم فى المسابقة متاح لمدة 3 شهور على الأقل ومن يستوفى البيانات سيتم التعاقد معه مباشرة وفق الاحتياجات.

- هل التأخر فى الحصول على الشهادات المهارية يستبعد صاحبها من المسابقة؟

- منحت الوزارة مهلة 3 شهور للحصول على الشهادات المهارية وبعد استكمال المستندات المطلوبة والشهادات يتم التعاقد مع الشخص المتقدم للمسابقة.

 


التربية والتعليم

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