سوريا الديمقراطية: هروب إرهابيين من سجن بالقامشلى بعد العدوان التركى

قال مسئول فى وحدة الإعلام العسكرى بقوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، إن 5 إرهابيين تمكنوا من الهروب من سجن بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة بعد قصف تركى لموقع قريب.
وأضاف مروان قامشلو أن الخمسة فروا من سجن فى مدينة القامشلي.
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قال مسئول فى وحدة الإعلام العسكرى بقوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، إن 5 إرهابيين تمكنوا من الهروب من سجن بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة بعد قصف تركى لموقع قريب.
وأضاف مروان قامشلو أن الخمسة فروا من سجن فى مدينة القامشلي.
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