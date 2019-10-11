سوريا الديمقراطية: هروب إرهابيين من سجن بالقامشلى بعد العدوان التركى

بيروت (رويترز)

قال مسئول فى وحدة الإعلام العسكرى بقوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، إن 5 إرهابيين تمكنوا من الهروب من سجن بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة بعد قصف تركى لموقع قريب.

وأضاف مروان قامشلو أن الخمسة فروا من سجن فى مدينة القامشلي.