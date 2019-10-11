سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سوريا الديمقراطية: هروب إرهابيين من سجن بالقامشلى بعد العدوان التركى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:21 م
سوريا الديمقراطية: هروب إرهابيين من سجن بالقامشلى بعد العدوان التركى العدوان التركى على الأراضى السورية
بيروت (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول فى وحدة الإعلام العسكرى بقوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد، إن 5 إرهابيين تمكنوا من الهروب من سجن بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة بعد قصف تركى لموقع قريب.

وأضاف مروان قامشلو أن الخمسة فروا من سجن فى مدينة القامشلي.

 


سوريا الديمقراطية

هروب 5 إرهابيين

سجن بالقامشلى

العدوان التركى

غزو اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية للموضة

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية للموضة

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة