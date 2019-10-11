سوريا الديمقراطية: مقتل 40 مرتزقا لجيش الاحتلال التركى فى قرية اليابسة

كتب: أحمد جمعة

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن عناصرها تخوض اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال التركى داخل قرية اليابسة.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى، الجمعة، أن العمليات النوعية التى نفذتها عناصرنا داخل اليابسة أدت لمقتل 40 مرتزقا فى صفوف جيش الاحتلال التركى بينهم ثلاثة قادة.

أدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

ويعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا طارئا فى مجلس الجامعة العربية غدا السبت بخصوص سوريا بطلب من مصر.

وطلبت مصر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وأدانت مصر بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها قبل يومين، إن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.