سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير تونس لليوم السابع: السلطات المصرية سهلت لنا إجراءات نقل جثمان الماجرى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:59 م
سفير تونس لليوم السابع: السلطات المصرية سهلت لنا إجراءات نقل جثمان الماجرى نجيب مناف
كتبت إيمان حنا - تصوير حسام عاطف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثمن سفير تونس لدى القاهرة نجيب منيف تعاون السلطات المصرية والقائمين على العمل بمطار القاهرة مع السفارة لتسهيل عملية نقل جثمان المخرج التونسى شوقى الماجرى الذى وافته المنية أمس، معبرا عن تقديره وشكره لتلك السلطات لما قدمته من جهد وروح تعاون طيب .

وأضاف منيف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن جثمان الماجرى قد وصل اليوم تونس فى تمام الساعةالعاشرة والنصف صباحا بتوقيت تونس، مؤكدا أن السفارة حرصت على التواصل مع أسرته منذ اللحظات الأولى لوفاته، وسارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان خلال أقل من 24 ساعة . 

وأوضح منيف أن الحكومة التونسية تكفلت بمصروفات نقل الجثمان إعمالا بالقانون التونسى فيما يخص أبناء الجالية التونسية .

وأوضح منيف أنه تلقى العزاء من إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنان أشرف ذكى وعدد من الفنانيين منهم لطيفة وصبا مبارك وعير منيف عن امتنانه للمشاعر الطيبة التى أبدوها فى وفلة قامة فنية تونسية، مؤكدا أن لم توجد أى معوقات لنقل الجثمان بالمطار.

وكان محمد نجل شقيقة المخرج الراحل قد توجه بنداء إلى الفنانة لطيفة أمس قائلا ''نعرف مكانة شوقى عندك وعلاقتكما الوطيدة.. نرجو أن تتدخلي لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقل حاليا إلى مصر"، وقال محمد إن لا أحد من العائلة يمكنه السفر لمصر حالیا بسبب انتھاء صلاحیة جوازات أغلب أفراد الأسرة، كما أكد أنه تلقى اتصالا من وزارة الشؤون الثقافیة وسفیر تونس بمصر نجیب منیف.

يذكر أن المخرج التونسى شوقى الماجرى، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية وولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.

 


تونس

سفير تونس

نجيب منيف

شوقى الماجرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير تونس بالقاهرة لـ"اليوم السابع": حريصون على الحياد فى ماراثون الرئاسة وقدمنا نموذجا فريدا سياسيا وإعلاميا..والعلاقات المصرية التونسية تاريخية.. ومشاركة السيسى فى القمة العربية حملت رسالة إيجابية للشعبين

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:00 ص

سفير تونس بمصر: نأخذ على عاتقنا خدمة القضايا العربية والأفريقية

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:23 م

فيديو ..سفير تونس: للسيسى دور فى تطوير العلاقات الخارجية المصرية بنشاطه

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:03 م

فيديو.. سفير تونس: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى امتداد لدورها الإقليمى المحورى

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "GQ" العالمية بصحبة عارضة أزياء برازيلية

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة