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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 11-10-2019

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:39 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 11-10-2019 الدولار
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 11-10-2019 نحو 3.751 ريال سعودى بما يعادل 0.267 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
 
2019-10-11 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى
 
2019-10-10 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
1 دولار أمريكى = 3.750 ريال سعودى
 
2019-10-09 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
1 دولار أمريكى = 3.750 ريال سعودى
 
2019-10-08 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
1 دولار أمريكى = 3.750 ريال سعودى
 
2019-10-07 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى
 
2019-10-06 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى
 
2019-10-05 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
1 دولار امريكى = 3.750 ريال سعودى
 

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