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"زواج فى العناية المركزة"..مستشفى ناصر تنظم إكليل ابن مريضة لتحسين حالتها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:50 م
"زواج فى العناية المركزة"..مستشفى ناصر تنظم إكليل ابن مريضة لتحسين حالتها احتفالية لتحسين حالة مريضة
القليوبية - إبراهيم سالم

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حرصت إدار مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، علي إدخال البهجة والسرورعلي قلب مريضة بغرفة الرعاية المركزة بالمستشفي، من خلال إشراكها بحضور إكليل نجلها داخل غرفة الرعاية. 

في البداية أعلنت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بقيادة الدكتور محمد ناجي، أن المستشفي استقبلت سيدة مسنة وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وحجزها بالرعاية المركزة بالمستشفي، إلا أنه تم تحديد أمس لإتمام الإكليل الخاص بنجلها علي عروسه، فكانت هناك حالة من الحزن تسيطر علي نجل المريضة ووالدته بالمستشفي.
 
وأعلنت إدارة المستشفي، أنه تم تنظيم احتفالية بواسطة العلاقات العامة بالمستشفي، وتم تحديد موعد مساء أمس علي أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفي وبالفعل تم تنظيم ذلك، وإتمام الإكليل داخل غرفة الرعاية لإدخال البهجة علي كل الأطراف وخاصة المريضة التي شهدت حالتها تحسن كبير بعد هذا الموقف.
 
وأعلنت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أن هذه الاحتفالية تهدف للجانب الإنساني في المقام الأول، لتحسين حالة المريضة التي هي بالفعل شهدت تحسن كبير بعد إتمام إكليل نجلها بحضورها. 
 
 
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اخبار القليوبية

مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

العناية المركزة

إكليل

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