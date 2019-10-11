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راجح قاتل .. 15 صورة ترصد قصة محمود البنا ضحية محمد راجح فى المنوفية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:39 م
راجح قاتل .. 15 صورة ترصد قصة محمود البنا ضحية محمد راجح فى المنوفية راجح قاتل -- محاولة هروب محمود البنا من محمد راجح
المنوفية - محمود شاكر

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دفع الطالب محمود البنا حياته على يد المتهم محمد راجح، ثمنا للحفاظ على كرامة وشرف إحدى الفتيات من جيرانه بعد معاتبته على معاكستها، فى رسالة يبعثها للمجتمع بضرورة التمسك بالقيم والمبادئومواجهة الأفكار الهدامة والانفلات مهما كان الثمن.

 

2 محمود
محمود البنا

 

قصة قتل محمود البنا على يد محمد راجح

وينشر "اليوم السابع" 15 صورة ترصد قصة محمود محمد البنا منذ بداية الواقعة، والتى كانت بمعاتبة محمد راجح الطالب الجامعى لقيامه بمغازلة فتاة، ولكن الأمر لم يكن كما يريد محمود البنا فكان التربص به لقتله من المتهم واثنين من زملائه، وقتلوه بدم بارد وعلى الرغم من محاولة المجنى عليه الهروب من أيديهم إلا أنه لم يفلح ليقع بطعنات المطواة، ولم تفلح محاولات إنقاذه ليترك الحياة تاركا خلفه رسالة مفادها الحفاظ على القيم والمبادئ .

 

3 محمود فى احد الصور
محمود فى إحدى الصور

 

راجح قاتل .. هاشتاج يتصدر تويتر بعد قتل محمود البنا على يد محمد راجح

وتصدر هاشتاج " راجح قاتل " قائمة موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والذى تم تدشينه ليحكى قصة جديدة من الغدر بطلها محمد راجح الشاب الجامعى الذى قتل محمود البنا بدم بارد بمطواة حتى فارق الحياة بمدينة تلا فى المنوفية، بسبب معاقبته على مغازلة جارتهما.

 

4 محمود وابتسامة السعادة
محمود وابتسامة السعادة

 

 

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، والرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود محمد البنا " طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

 

6 بداية المشاجرة بعد المعاتبة
بداية المشاجرة بعد المعاتبة

 

بالانتقال الفورى والفحص، تبين قيام "محمد راجح" 20 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

1 محمود ووالدة
محمود ووالدة

 

 

 

 
5 ابتسامة وامل
ابتسامة وامل

 

 

 

7 محاولة محمود الهروب من القاتل
محاولة محمود الهروب من القاتل

 

8 المتورطين مع القاتل يمسكون بمحمود
المتورطين مع القاتل يمسكون بمحمود

 

9 القاتل
محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا

 

10 محاولة الانقاذ لمحمود
محاولة الانقاذ لمحمود

 

10 محمود قبل لفظه انفاسة الاخيرة والدماء تسيل منه
محمود قبل لفظه انفاسه الاخيرة والدماء تسيل منه

 

11 محاولات الانقاذ
محاولات الانقاذ

 

13 المتهمين الثلاثة
 المتهمين الثلاثة

 

14 تشييع الجثمان
تشييع الجثمان

 

15 مسيرة للقصاص
الجنازة

راجح قاتل

محمود البنا

محمد راجح

جريمه قتل بالمنوفيه

جريمه تلا

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