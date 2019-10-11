راجح قاتل.. الصور الأولى للمتهم بقتل طالب ثانوية عامة فى المنوفية

المنوفية- محمود شاكر

ينشر اليوم السابع الصور الأولى للمتهمين بقتل طالب الثانوي " محمود محمد البنا " في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وهم مقيدين بالكلبشات .

فيما ظهر بالصورة المتهم الرئيسى بقتل محمود البنا وهو " محمد راجح الطالب بكلية التجارة جامعة السادات، و”ا.م.ع” طالب في الثانوي التجاري، و”م.ا” وشهرته “حماصة” طالب في الثانوي الزراعي، مقيدين بالكلبشات .

كانت وحدة مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة الرائد احمد الشافعى رئيس مباحث تلا من القبض على محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى التحقيق وعرض المتهمين على النيابة.